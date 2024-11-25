Son Dakika: DHL'e ait dev kargo uçağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir binanın üzerinde düştü!

Almanya’nın Leipzig kentinden Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmekte olan bir kargo uçağı, sabah saatlerinde Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Boeing 737-400 tipi uçak, havalimanına inişi sırasında başkent Vilnius’un güneyindeki iki katlı bir binaya çarptı.

CNN'in haberine göre; yetkililer uçakta bulunan dört kişiden biri yaşamını yitirirken iki kişi yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Yaralılardan birinin pilot olduğu ve kazadan sonra bilinçsiz şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Diğer iki kişi ise hastaneye sevk edildi. Bina sakinleri arasında can kaybı yaşanmazken, olay sonrası bölgedeki 12 kişi tahliye edildi.

Kaza nedeniyle Vilnius Havalimanı çevresinde kurtarma ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Havalimanı yetkilileri, kazaya rağmen uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Kaza sonrası bölge sakinleri büyük bir panik yaşarken, Litvanya yetkilileri olayın nedenini araştırmaya başladı. İlk değerlendirmelerde hava koşullarının ve teknik bir arızanın kazaya neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.