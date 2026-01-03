Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada ülke bulunan Türk vatandaşlarıyla gerekli koordinasyonun sürdüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir"

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas ve ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in nerede olduğunun bilinmediğini ve Trump yönetiminden Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ettiklerini söylemişti.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağını duyurmuştu.