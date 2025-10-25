Son dakika... Dmitriyev: Trump-Putin görüşmesi gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

Yaşanan gelişme üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'i Washington'a gönderdi. Washington'da temaslarda bulunan Dmitriyev, Ukrayna ile çözümün yakın olduğunu ve diplomasiyle çözüleceğine emin olduklarını belirtti. Putin ile Trump'ın görüşeceğini de açıklayan temsilci, baskı dilinin Rusya'da işe yaramadığını açıkladı.

Budapeşte'deki görüşme iptal edilmişti

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etmiş daha sonra Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine almıştı.