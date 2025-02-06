Son Dakika: Donald Trump açıkladı: İsrail Gazze'yi ABD'ye devredecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni çatışmaların sona ermesinin ardından ABD'ye devredeceğini duyurdu. Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrasında bu açıklamayı yapan Trump, daha sonra sosyal medya platformu Truth Social üzerinden "Gazze planı"nı kamuoyuyla paylaştı.

Trump, açıklamasında, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" ifadelerini kullanarak ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasına başlayacağını belirtti. Bu sürecin "yavaş ve dikkatlice" yürütüleceğini vurgulayan Trump, Gazze için yapılacak çalışmaların "türünün en büyük ve en gösterişli gelişmelerinden biri" olacağını söyledi.

Trump, mesajında ayrıca ABD'nin Gazze'deki süreçte askerî bir müdahaleye gerek duymayacağını belirterek, bölgede Amerikan askerlerinin konuşlandırılmayacağını ifade etti.