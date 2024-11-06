Son Dakika: Donald Trump: Sandıkları terk etmeyin! Pennsylvania'yı kazanırsak, her şeyi kazanırız

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında Pennsylvania eyaletinde galip gelmenin zafer anlamına geleceğini vurguladı. CNN'nin haberine göre Philadelphia’daki bir radyo kanalına telefonla katılan Trump, "Pennsylvania'yı kazanırsak, her şeyi kazanırız," dedi.

Cumhuriyetçi seçmenlere seslenen Trump, sandık sıralarında beklemeye devam etmeleri ve oylarını mutlaka kullanmaları gerektiğini söyledi.

Fox News sunucusu Sean Hannity'nin radyo programına da katılan Trump, dinleyicilere hemen oy vermeye gitmeleri çağrısında bulundu. Philadelphia gibi Demokrat Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde daha fazla destek kazanmanın önemine dikkat çeken Trump, "Bu ülkeyi daha önce olmadığı kadar büyük yapacağız, ama bunun için herkesin oy vermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.