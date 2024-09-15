Son dakika: Donald Trump'a bir suikast girişimi daha! Kampanya sözcüsü açıklama yaptı

Donald Trump’ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Trump'ın kampanya sözcüsü yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın yakınında silah ateşlendi, kendisi güvende durumu iyi." dedi.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

New York Post: Hedef Trump değildi

New York Post'a konuşan kaynaklar ise, silahlı kişilerin birbirlerini hedef aldığını ve ateşin Trump'ı hedef almadığını iddia etti.

Harris ile canlı yayına çıkmışlardı

Amerikan medyasının büyük bölümüne göre, dün akşam Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı ilk kez canlı yayında karşı karşıya getiren tartışma programından Harris galip çıktı ancak başkanlık yarışı halen başa baş seyrediyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump'ı, ABC News kanalında yayınlanan canlı yayında karşı karşıya getiren tartışmanın yankıları sürüyor.

Amerikan medyasında dünkü tartışmayla ilgili çok sayıda haber ve analiz yer alırken, medyanın büyük bölümünde Harris'in Trump'a kıyasla biraz daha iyi performans gösterdiği fikri öne çıktı.

Yorumcuların çoğu, Harris'in özellikle kürtaj, göçmenler ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili başlıklarda Trump'ın söylemlerini geri püskürttüğünü ve bu başlıklarda daha dengeli mesajlar verdiğini vurguladı.