Son Dakika: Dünya diken üstünde: İsrail'den Lübnan'a 'sınırlı' kara harekatı!

İsrail Savunma Güçleri dün akşam Beyrut’un güneyinde yer alan ve Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye banliyösünü sakinlerine “Bölgeyi boşaltın” çağrısı yaptı.

Bu gelişmeden birkaç saat sonra, 22.00 sıralarında, uluslararası basın Dahiye’den patlama seslerinin duyulduğu haberini geçti. BBC bölgede pek çok patlama yaşandığını “Beyrut’ta bir uykusuz bir gece daha” başlığıyla dünyaya aktardı.

Tarihler henüz 1 Ekim 2024'ü gösterdiği sırada, İsrail ordusundan bir açıklama geldi. İsrail “Siyasi kadroların kararı doğrultusunda, İsrail Savunma Güçleri birkaç saat önce Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah’a ait terör hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı, yerel ve hedefli kara saldırılarına başladı” duyurusunu yayınladı.

İsrail açıklamasında hedef alınan noktaların “sınıra yakın köylerde yer aldığı ve kuzey İsrail'deki İsrailli topluluklar için acil tehdit oluşturduğu” öne sürüldü.

Ve İsrail Lübnan'a girdi

İsrail, Lübnan’a yönelik hava operasyonlarının yanı sıra kara harekâtına da başladı. İsrail tankları Lübnan'a girdi. Beyrut'un Dahiye bölgesine, özellikle Hizbullah'ın güçlü olduğu alanlara hava ve kara bombardımanı başlatıldı.

"Kuzey Okları" adı verilen operasyonun, Gazze ve diğer alanlardaki çatışmalarla paralel bir şekilde yapılacak durum değerlendirmelerine göre devam edeceği bildirildi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik “sınırlı” operasyonu sürerken uluslarası toplumdan ateşkes çağrıları geldi. ABD Başkanı Joe Biden “Mevcut krizin sona erdirilmesi için siyasi çözüme” işaret etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında en az 95 kişinin öldüğü ve 172 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bakanlık son iki haftada İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısının ise 1000’i aştığını, yaklaşık 1 milyon kişinin ise yerinden edildiğini duyurdu.