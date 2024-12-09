Son Dakika: Esad ve ailesinin Moskova'daki ilk fotoğrafı ortaya çıktı mı? İşte o karenin hikayesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi, dün Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'a doğru ilerlediği sırada ülkeyi terk etti.

İsyancıların şehre yaklaştığı sıralarda Suriye Havayolları'na ait bir uçak Şam Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldı.

FlightRadar'dan alınan uçuş verileri uçağın başlangıçta Esad destekçilerinin kalesi olan Suriye kıyılarına doğru gittiğini gösteriyordu. Ancak, aniden 180 derece dönerek ters yönde uçtu ve sonunda radardan kayboldu.

Beşar Esad nerede?

Esad'ın Rusya'da olduğu Moskova Yönetimi tarafından dünya kamuoyuna duyuruldu.

Rus haber ajansı RIA Novosti, Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını aktardı.

Kremlin'den bir kaynak, TASS ve RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin insani gerekçelerle Suriye'nin eski devlet başkanına sığınma hakkı verdiğini doğruladı.



Beşar Esad ve eşi Selma Esad, Türkiye gibi Suriye'yi de vuran 6 Şubat depremlerin ardından Halep'te hastane ziyaretinde bulunmuştu.

Esad ve ailesini Moskova'da yansıttığı iddiasıyla sosyal ve geleneksel medyada bir fotoğraf yayınlandı.

Ancak bu fotoğraf geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çekildi.

6 Şubat depremlerinin ardından HTŞ güçlerinin kısa süre önce ele geçirdiği Halep ve Hama kentlerinde çok sayıda bina yıkılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ülkede 5 bin 189'dan fazla kişinin öldüğünü ve 7 bin 280'den fazla kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Fotoğrafta Esad ve eşi Esma Esad, Halep'te depremzedelerin kaldırıldığı bir hastaneyi ziyaret ederken görülüyor.