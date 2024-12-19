Son dakika: Esad'ın Suriye'den kaçtığı gece neler yaşandı? Putin ilk kez açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısında Suriye ve devrik lider Beşar Esad'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'AB ve ABD, Suriye'deki gruplarla ilişki kurmak istiyor'

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını belirten Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terör gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esad rejimi birlikleriyle çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Eğer bu gruplar terör örgütleri ise neden bunu yapmak istiyorsunuz? Onlar değişti demek. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor" dedi.

Esad'ın Suriye'den kaçtığı gece neler yaşandı?

Suriye'deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye'de yaşandı" dedi.

4 bin İranlı savaşçı Tahran'a götürüldü

İran'ın eskiden kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini hatırlatan Putin, "Şimdi ise İranlılar bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını istedi. Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti" ifadelerini kullandı.

'Bölge ülkeleri üslerimizin Suriye'de kalmasından yana'

Suriye'deki durumun "basit olmadığını" kaydeden Putin, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanacağı umudunu paylaşarak "Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor." diye konuştu.

Ortaklara Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılmasını teklif ettiklerini dile getiren Putin, "Bu teklif anlayışla ve ortak çalışmaların organize edilmesi talebiyle karşılandı. Bu, Tartus üssü için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Esad'la henüz görüşmedi

Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esad ile henüz görüşmediğini ancak bunu yapmayı planladığını söyledi.