Son Dakika: Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı!

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, rahatsızlanması sonucu Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Clinton’ın Sözcüsü Angel Urena, 78 yaşındaki eski başkanın ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve şu anda testler ile gözlem sürecinde olduğunu açıkladı.

Clinton’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Urena, “Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor” ifadelerini kullandı. Daha önce kalp rahatsızlıkları nedeniyle ameliyatlar geçiren Clinton’ın bu sağlık sorunu sonrası doktor gözetiminde tutulduğu belirtildi.

Bill Clinton Kimdir?

Bill Clinton, 19 Ağustos 1946'da Arkansas’ta doğdu. Eğitim hayatında önemli başarılara imza atan Clinton, 1968’de Georgetown Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi’nde burslu olarak öğrenim gördü. 1973 yılında Yale Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Siyasi kariyerine 1974’te Arkansas’ta seçimlere girerek başlayan Clinton, 1976’da bölge savcısı oldu ve 1978’de Arkansas Valisi olarak seçildi. 1982’de yeniden vali olan Clinton, 1992’de George H. W. Bush’u yenerek ABD’nin 42. Başkanı oldu.

Başkanlığı döneminde NATO’nun genişlemesi, ticaret ağlarının güçlendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadele gibi konulara odaklandı. ABD’nin dış dünya ile ilişkilerini güçlendirdiği bu dönemde Clinton, sempatizanları tarafından “ABD’nin en iyi başkanlarından biri” olarak görülüyor. Başkanlık görevi 20 Ocak 2001’de sona eren Clinton, liderlik ve yöneticilik konularında seminerler vermeye devam ediyor.

Geçmiş sağlık sorunları

Bill Clinton, 2004 yılında bypass ameliyatı geçirdi. 2005’te kısmi olarak işgörmez olan bir akciğeri için ameliyat oldu ve 2010 yılında göğüs ağrıları nedeniyle iki koroner stent yerleştirildi. Sağlığını korumak amacıyla vegan bir beslenme tarzı benimseyen Clinton, rahatsızlıklarının ardından yaşam tarzında önemli değişiklikler yapmıştı.

Clinton’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça ailesi ve sözcüleri tarafından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.