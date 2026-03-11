Son dakika! FBI'dan kritik uyarı: İran, California'ya saldırabilir

ABD’nin ABC News kanalının incelediği bir uyarıya göre, FBI son günlerde California’daki polis teşkilatlarını, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme olarak Batı Kıyısı’na dronlarla saldırabileceği konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, İran’ın ABD tarafından kendisine yapılacak herhangi bir saldırı durumunda, ABD Anavatanı’nın kıyı açıklarından, özellikle California’daki belirlenmemiş hedeflere sürpriz bir saldırı düzenlemeyi amaçladığı iddia edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyarıda, söz konusu saldırının zamanlaması, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında ek bir bilgi bulunmadığı da belirtildi.