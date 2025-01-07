Son dakika: Fransa'da aşırı sağcı lider Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti
Son dakika... Fransa'nın aşırı sağcı lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti.
Fransa'da Ulusal Cephe'nin kurucusu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti. Son günlerini bir bakım merkezinde geçirien Le Pen, yakın bir zamanda kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık 1 senedir vesayet altında bulunan Le Pen'in yasal işleriyle de kızları ilgileniyordu.
Fransa'da sağın yükselişi
Jean-Marie Le Pen'in 1972'de kurduğu Ulusal Cephe, ilk güçlü çıkışını 1983'teki yerel seçimlerde yapmıştı. 1984 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 10 oya ulaşarak yükselişini sürdüren faşist parti, 1986 seçimlerinde Ulusal Mecliste 35 sandalye kazanarak güçlenmeye devam etmişti.
Le Pen en büyük çıkışı ise 2002'deki seçimde olmuştu. Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda beş yıl boyunca başbakanlık yapan Lionel Jospin'i geçerek ikinci tura kalmıştı.
Le Pen, partisinin liderliğini 2011'de kızı Marine Le Pen'e devretmişti. Marine Le Pen de 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı.