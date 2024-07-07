Son dakika: Fransa'da seçimin galibi sol ittifak oldu, Macron İttifakı kaçıncı oldu?

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 49,5 milyon Fransız seçmen, 2. turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için oy kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak seçimde birinci oldu. Macron ittifakı ise ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

İlk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 1'inci olmuştu

Fransa'da genel seçimin ilk turunda 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 1'inci olmuştu. Halk şimdi 2. tur için yeniden sandık başında. Oy verme işlemi sürerken, sabah saatlerinde başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağaza vitrinlerinin tahta plakalarla kapatıldığı gözlendi. Bir çok mağaza yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

76 milletvekili ilk turda seçilmişti

Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti. 1094 adayın yarıştığı seçimin ikinci tur oylamasında en fazla oy alan adaylar, milletvekili seçiliyor. Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.

Meclis yarın kapılarını yeni milletvekillerine açacak

Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak. Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak.

Yeni milletvekillerinin aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturması gerekecek. Fransız Meclisinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup başkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.