Son Dakika: Fransa'da yeni başbakan belli oldu
Son Dakika Haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başbakanı olarak Demokrasi Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou'yu atadı.
Fransa'da geçen hafta Başbakan Michel Barnier, Ulusal Meclis'teki güven oylamasının ardından görevinden ayrılmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentodaki derin ayrılıkları aşabilecek bir başbakan seçmesi yönünde baskı altındaydı.
Macron, Fransa'nın başbakanı olarak Demokrasi Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou'yu atadı.
François Bayrou 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakan, 2017’de Edouard Philippe hükümetinde ise Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.