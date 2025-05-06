Son dakika: Friedrich Merz, Almanya'nın başbakanı oldu

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.

Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merz, ​​​​​​​böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu.

Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Federal Meclis'te başbakan seçilen Merz, Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Merz, mecliste yemin ettikten sonra kabinen yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek. Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier’den atama belgelerini alacak. Daha sonra meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Friedrich Merz kimdir?

1955 doğumlu Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) lideridir. Siyasi kariyerine 1989 yılında Avrupa Parlamentosu'nda başlayan Merz, 1994-2009 yılları arasında Almanya Federal Meclisi'nde milletvekilliği yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU meclis grup başkanlığı görevini üstlenmiş, ancak 2002 yılında Angela Merkel tarafından bu görevden alınmıştır. 2009 yılında siyasetten çekilen Merz, özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2016-2020 yılları arasında BlackRock'un Almanya şubesinde yönetici olarak çalışmıştır. 2021 yılında siyasete geri dönerek CDU genel başkanlığına aday olmuş ve 2022 yılında bu göreve seçilmiştir.

Başbakanlık seçimi ve koalisyon süreci

2025 Şubat ayında yapılan federal seçimlerde CDU/CSU ittifakı oyların %28'ini alarak birinci parti oldu. Ancak hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için, merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmeleri başlatıldı. Koalisyon anlaşması sağlanmasına rağmen, Merz'in başbakanlık oylamasında ilk turda gerekli çoğunluğu sağlayamaması siyasi bir krize yol açtı. İkinci tur oylamada 325 oy alarak başbakan seçildi.

Siyasi görüşleri ve politikaları

Merz, ekonomik liberalizm ve muhafazakâr değerleri savunan bir siyasetçidir. Göç politikalarında daha sıkı önlemler alınmasını ve düzensiz göçün sınırlandırılmasını savunmaktadır. Ayrıca, Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılması ve ABD'den daha bağımsız bir dış politika izlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Merz'in başbakanlığı, Almanya'nın iç ve dış politikasında önemli değişikliklere yol açabilir. Ekonomik reformlar, göç politikaları ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi konular, yeni hükümetin öncelikleri arasında yer alacaktır.