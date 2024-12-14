Son Dakika: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınma kararı meclisten geçti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Bu karar, parlamentonun aldığı kararlarla geri alınmış ve Yoon, kamuoyunun büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilanının ardından, ana muhalefet partileri ve diğer küçük muhalefet grupları, kararın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un görevden alınmasını talep etti.

Güney Kore Ulusal Meclisi’nde yapılan oylamada, Yoon’un görevden alınmasına yönelik önerge 204 vekilin desteğiyle kabul edildi. Oylamada, 85 aleyhte, 3 çekimser ve 8 geçersiz oy kullanıldı. Yeni önergede Yoon'un sıkıyönetim sonrası polis ve askerlere milletvekillerini tutuklama talimatı verdiği iddialarına da yer verildi.

Sıkıyönetimin ardından Yoon, kabine onayını alarak uygulamayı sona erdirmişti, ancak azil süreci bu kararın ardından hızla gündeme gelmişti. Yoon’un görevden alınmasının ardından, Anayasa Mahkemesi süreci değerlendirip altı ay içinde karar verecek. Eğer mahkeme kararı onaylarsa, Güney Kore’de yeni bir başkan seçilmesi için 60 gün süre tanınacak.

Güney Kore’de bu süreç, Devlet Başkanı’nın görevden alınması için Ulusal Meclis’te üçte iki çoğunluk gerektiren bir yasal prosedürle ilerliyor. Anayasa Mahkemesi de bu azil sürecine ilişkin nihai kararını vermek üzere süreci değerlendiriyor.