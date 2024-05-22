SON DAKİKA HABERİ: İspanya, Norveç, İrlanda: Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıyacaklar
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün Filistin Devleti'ni resmen tanıyacaklarını açıkladı. İspanya'nın yanı sıra İrlanda ve Norveç'in de Filistin Devleti'ni resmen tanıyacakları bildirildi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni bugün resmen tanıyacaklarını açıkladı.
İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya konuşan Sanchez, Filistin'i kesin tanıma tarihini bugün İspanyol parlamentosu önünde açıklamayı planladığını söyledi.
İspanya'nın yanı sıra İrlanda ve Norveç'in de bağımsız bir Filistin devletini tanıyacakları bildirildi.
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