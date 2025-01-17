Son Dakika Haberi: Yüksek Mahkeme onayladı: TikTok 19 Ocak’a kadar satılmazsa yasaklanıyor

ABD'nin en üst yargı organı Yüksek Mahkeme, Çin merkezli ByteDance'ın video paylaşım platformu TikTok'a erişimin engellenmesini öngören yasayı onadı.

ByteDance yasaya itiraz etmiş ve uygulamanın ABD'deki 170 milyondan fazla kullanıcısı için ifade özgürlüğü korumalarını ihlal ettiğini savunmuştu.

ByteDances'in itirazını reddeten Yüksek Mahkeme'nin kararına göre; şirket, 19 Ocak'a kadar TikTok'un Amerikan versiyonu için onaylı bir alıcı bulmazsa ABD'de yasaklanacak.

Yüksek Mahkeme kararında, “170 milyondan fazla Amerikalı için TikTok'un ifade, etkileşim araçları ve topluluk kaynağı için farklı ve geniş bir çıkış noktası sunduğuna şüphe yok. Fakat Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir düşmanla ilişkisine dair iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için elden çıkarmanın gerekli olduğuna karar verdi” ifadesi yer aldı.

ABD'li yetkililer ByteDance'i Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçluyor ve TikTok'a ilişkin ulusal güvenlik endişelerini dile getiriyor.

Öte yandan ABD medyası, görevini devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden'ın, TikTok'u yasaklama kararını uygulamayacağı iddiasını gündeme taşıdı.

Çok sayıda medya organı, Biden'ın TikTok'u yasaklamayacağını ve bu kararı seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakacağını haberleştirdi.