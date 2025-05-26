Son dakika: Hamas, ABD'nin 70 günlük ateşkes teklifini kabul etti

Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Teklif 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkesi içeriyor.