Son dakika: Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Son dakika haberine göre Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hamas, ABD özel temsilcisi Witkoff ile yapılan görüşmeler sonucunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hamas yetkilileri, anlaşmanın Gazze'de kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in tamamen geri çekilmesini, Gazze'nin yönetimi için profesyonel bir komite kurulmasını ve kesintisiz insani yardım akışını içerdiğini duyurdu.
Ayrıca, anlaşma kapsamında 10 İsrailli esirin serbest bırakılması, bir dizi Filistinli mahkumun serbest bırakılmasıyla birlikte bazı ölü esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi de yer alıyor.