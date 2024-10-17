Son Dakika: Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldürülme ihtimali araştırılıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir saldırı sırasında Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmüş olabileceğini araştırdıklarını duyurdu.

İsrailli Jerusalem Post'un haberine göre; ilk raporlarda, bombalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölen kişilerin kimlilerinin teyit edilmediği aktarıldı.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinden sonra örgütün başa geçmişti. Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci adamı olarak görülen Yahya Sinvar bunun öncesinde Hamas'ın Gazze başkanı olarak görev yapıyordu.

Gazze'nin Mısır'a bağlı olduğu dönemde, Han Yunus'ta doğan Yahya Sinvar, gözlerini bir mülteci kampında dünyaya açtı.

Ailesi 1948'deki Arap-İsrail savaşında Gazze Şeridi'ne sığınmıştı. Hayatını Gazze'de geçiren Sinvar, 1982 yılında tutuklandı. 6 yıl sonra iki İsrail askeri ve onlarla işbirliği yaptığından şüphelenilen dört Filistinlinin öldürülmesiyle suçlanarak tutuklandı.

Hapiste 22 yıl geçiren Sinvar, 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında serbest bırakıldı.

Yahya Sinvar öldü mü?

O zamandan bugüne kadar Hamas için çalışmaya devam eden Yahya Sinvar, İsrail'in Haniyye'den sonraki iki numaralı hedefiydi.

Sinvar'ın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ŞABAK tarafından yapılan açıklamada Sinvar'ın ölüp ölmediğinin araştırıldığı, öldürülen 3 kişinin henüz kimliklerinin doğrulanamadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Hamas'tan da henüz bir açıklama gelmedi.