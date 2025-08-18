Son dakika: Hamas yeni ateşkes teklifini kabul etti

Hamas kaynakları, Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucalar ile Gazze için teklif edilen yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

Al Jazeera'ya konuşan bir kaynak, ateşkese ilişkin "arabulucuların yeni önerisini herhangi bir değişiklik olmadan kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının ve tutukluların serbest bırakılmasının önemini vurguladı.

Gazze Şeridi'nin işgalinin veya Filistinlilerin yerinden edilmesine kesin bir şekilde karşı çıktıklarının altını çizen kaynak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filsitin devletinin kurulmasının bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

60 günlük ateşkes teklifi

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır’daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı.

Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtmişti.