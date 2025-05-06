Son dakika! Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Pakistan Askeri Sözcüsü Tümgeneral Ahmad Sharif, büyük patlamaların duyulduğunu ve uçakların havada görüldüğünü doğruladı. Öte yandan Pakistan'da gerçekleşen saldırının ardından sirenler çalmaya başladı. Öte yandan ordu sözcüsü, Hindistan saldırılarına 'kendi seçtiği zaman ve yerde' misilleme yapma sözü verdi. Öte yandan Pakistan güvenlik kaynakları Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Pakistan: 3 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Pakistan, ordu sözcüsü en az 3 kişi hayatını kaybettiğini 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Saldırılarda camilerin de hedef alındığı bildirildi.

Hindistan: Terör bölgelerine saldırı düzenlendi

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurarak, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı" dedi. Ayrıca teröristlere ait 9 bölgeye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Ayrıntılar geliyor...