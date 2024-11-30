SON DAKİKA: HTŞ, Halep ve İdlib'den sonra Hama'ya ilerliyor!

Suriye'nin kuzeyinde binlerce militanı bulunan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü, 27 Kasım'da Suriye devletinin kontrolündeki Halep'i almak için saldırı başlattı.

HTŞ militanları 27-28 Kasım'da Halep'in batısını ele geçirirken, dün de merkezi aldıklarını açıkladı. Bugün ise Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladıklarını duyurdu.

HTŞ militanları, Halep ve İdlib'i almalarının ardından güneye doğru ilerleyerek Suriye'nin kontrolündeki Hama kentine yaklaştı.

Anadolu Ajansı, HTŞ'nin bugün akşam saatlerinde Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdiğini bildirdi.

Militanların Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de Suriye devlet güçlerinden aldığı kaydedildi. Militanların Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta konumladıkları kaydedildi.