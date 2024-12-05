Son dakika: Hükümetin düşmesinin ardından Fransa Başbakanı Barnier istifa etti

Hafta başında Fransız parlamentosunda yapılan gensoru önergesinden başarısızlıkla çıkan Fransa Başbakanı Barnier, bugün Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Temmuz ayındaki seçimlerde sol ittifak zirvede çıkmasına rağmen teamüllere uymayarak seçimin galibi olan ittifakın başbakan adayını atamayarak merkez sağ politikacı Barnier'i atayan Macron, devrik başbakandan onun yerine yeni bir ismi atayana kadar görevine devam etmesini istedi.

Barnier, bu istifa ile 3 ay görevde kalarak Fransa modern tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.