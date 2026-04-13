Son dakika... Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası başladı

ABD ve İran heyeti müzakere için gittikleri İslamabad'dan elleri boş dönerken, ateşkesin ikinci haftasında Orta Doğu'da tansiyon abluka kararı ile bir kez daha yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Hürmüz'ün açılması için çağrısını yinelerken abluka tehdidinde bulunmuş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren-çıkan tüm gemilere yönelik abluka başlatacağını açıklamıştı.

Abluka başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu abluka tehdidine karşılık "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" açıklamasında bulunurken, TSİ ile 17.00 itibarıyla abluka başladı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) denizciler için yayımladığı uyarı notunda, söz konusu kısıtlamaların Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi boyunca uzanan noktaları da içerdiğini bildirdi.

"Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ablukayı savaş olarak sayacaklarını karşılık vereceklerini belirtirken, "Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz" dedi, abluka girişiminin durumu daha karmaşık hale getireceğini ve piyasalardaki dalgalanmaların şiddetleneceğini belirtti.

Trump'tan ilk mesaj: Yaklaşan İran gemileri imha edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, "İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda, 158 gemi. Vuramadığımız şey ise 'hızlı saldırı gemisi' dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik. Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasız bir şekilde. ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların yüzde 98,2'si durduruldu" dedi.