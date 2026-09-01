Son dakika: İran basını: Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu
Son dakika haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD kuvvetlerinin İran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırılar başlattığını açıkladı.
İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama seslerinin, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından duyulması bölgede gerilimi artırırken, ABD Merkez Komutanlığından da saldırılara ilişkin açıklama geldi.
ABD Merkez Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün Doğu Saati ile 12.00'de ABD kuvvetleri, İran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırılar başlattı. Saldırılar, IRGC'nin son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan Amerikan askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin ardından düzenlendi."