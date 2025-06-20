Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, saldırı planının birkaç gün önce başkent Tahran’da İsrail tarafından organize edildiği ve İran güvenlik birimlerinin zamanında müdahalesiyle girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Bakanlık, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade ederken, söz konusu planın İsrail istihbaratı tarafından desteklendiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu

Arakçi'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.