Son dakika: İran geçici ateşkes önerisini reddetti
İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirme önerisine Pakistan aracılığıyla yanıt verdiğini duyurdu. Haberde, ABD’nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği geçici ateşkes teklifinin İran tarafından reddedildiği belirtildi.
İran basını, İran yönetiminin ABD’nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren yanıtını Pakistan aracılığıyla ilettiğini bildirdi. Haberde ayrıca, Tahran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik protokoller dahil 10 şart sunduğu belirtildi.
