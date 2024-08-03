Son dakika: İran, Haniye suikastının nasıl gerçekleştirildiğini açıkladı! 7 kilogram patlayıcı ve...
Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları'ndan Hamas lideri İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Haniye'nin odası dışarıdan vuruldu. Tahran'ın intikamı şiddetli ve uygun yer ve zamanda, uygun biçimde olacak" ifadeleri yer aldı. Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği ve ABD tarafından da desteklendiği belirtildi.
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