Son dakika: İran, Haniye suikastının nasıl gerçekleştirildiğini açıkladı! Odası dışarıdan vuruldu
Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları'ndan Hamas lideri İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Haniye'nin odası dışarıdan vuruldu. Tahran'ın intikamı şiddetli ve uygun yer ve zamanda, uygun biçimde olacak" ifadeleri yer aldı. Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği ve ABD tarafından da desteklendiği belirtildi.
İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Haniye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.