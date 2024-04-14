Son dakika... İran, İsrail'e İHA ve füze saldırısı başlattı!

Dünya, İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e saldırı İHA'ları göndermesinin ardından yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...

01.15 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.

01:25 ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD’nin İsrail’e İran karşında destek olmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

01.20 İsrail, Eilat, Dimona, Nevatim ve Golan Tepeleri’nde yaşayan vatandaşlarına İran’ın İHA saldırısına hazırlık için sığınaklara yakın bir noktada durma talimatı verdi.

01:05 İsrailli bir yetkili, İran'ın yalnızca askeri alanları hedef aldığını söyledi.

01:02 İsrailli CH 12 televizyonunun haberine göre; ABD ve İngiliz savaş uçakları, Irak ve Suriye sınırında bazı insansız hava araçlarını düşürdü.

01.00 Hizbullah Golan Tepeleri’ndeki İsrail Savunma Güçleri’nin hava üssüne yönelik onlarca roket saldırısını üstlendi.

01:00 Ürdün olağanüstü hâl ilan ettiği iddiasını yalanladı. İletişim Bakanı Muhannad Mubaideen, devlet ajansına yaptığı açıklamada, iddianın asılsız olduğunu ve Ürdün vatandaşları için kaygı duyulacak bir şey olmadığını söyledi.

01:00 İsrail ordusundan bir yetkili, İran'ın İHA'larını İsrail'e ulaşmadan engellemeyi planladıklarını bildirdi. Yetkili, ikinci bir İHA saldırı dalgasına karşı da teyakkuzda olduklarını ifade etti.

Hedef neresi?

00:55 Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre; İsrailli kaynaklar insansız hava araçları ve füzelerin Irak'tan fırlatıldığını iddia etti. Hedeflenen noktalar ise Golan Tepeleri ve Necef’teki hava kuvvetleri üssü.

00:45 ABC News’e konuşan bir üst düzey ABD’li bir yetkili, Washington yönetiminin İran saldırısına yönelik öngörüsünü paylaştı. Buna göre; İran’ın İsrail’e yönelik saldırısında 400-500 insansız hava aracı ve füze kullanılacak.

00.40 İran devlet haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran yönetiminin İsrail’e karşı ilk balistik füze dalgasını başlattığini açıkladı.

00:25 İran Savunma Bakanlığı, “İsrail tarafından İran’a yapılacak saldırılar için hava sahasını ya da topraklarını açacak herhangi bir ülke Tahran’ın sert yanıtını alacaktır” açıklaması yaptı.

00:25 İsrail ordusu, İran’ın topraklarına yönelik 100’ü aşkın patlayıcı İHA fırlattığını duyurdu

00:20 Lübnan, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

00:15 Suudi Arabistan merkezli Al Arabiye News, ABD’nin Suriye ve Irak üzerinde bazı hedefleri engellediğini aktardı.

00:12 Suriye başkent Şam ve askeri üsler çevresindeki hava savunma sistemlerini yüksek alarm durumuna geçirdi.

İran Devrim Muhafızları 'adını koydu'

00:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, durum değerlendirmesi yapmak üzere Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nda savaş kabinesini topladı.

00:04 İran’in İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısına verilen isim belli oldu. İran Devrim Muhafızları, ‘Hakiki Söz’ operasyonunun amacının İsrail’in suçlarına yönelik cezalandırmanın parçası olduğunu belirtti.

00:00 İsrail, ülkesinin hava sahasını saat 00:30'dan itibaren kapatacağını bildirdi.

13 Nisan'da yaşananlar...

23:50 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından olağanüstü hal ilan etti.

23:44 İsrail CH 12 televizyonu, İran’ın İsrail’e seyir füzeleri de fırlattığını duyurdu. Reuters’ın haberinde, füzelerin İHA’lara göre daha kısa sürede İsrail topraklarına ulaşacağı belirtildi. İran Devrim Muhafızları ise onlarca İHA ve füze fırlatarak İsrail’deki belirli noktaları hedef aldıklarını duyurdu.

ABD ilk açıklamasında 'tam destek' dedi

23:42 Beyaz Saray, saldırıya ilişkin ilk açıklamasında "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" ifadesine yer verdi.

23:40 Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

23:25 Ürdün, İran’dan gelecek ve hava sahasını ihlal eden İHA ve hava araçlarını engellemek üzere hava savunma sistemlerinin hazır olduğunu duyurdu.

İran: İHA'larla vuruyoruz

23:30 İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Haberde "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı" dendi.

23:20 İsrail ordusu, İran'ın doğrudan kendi topraklarından ülkeye çok sayıda İHA gönderdiğini resmi olarak açıkladı.

Beklenen saldırı başladı

23:15 İsrail ordusu, İHA'ların ülkeye ulaşmasının saatler alacağını duyurdu. İHA'ların Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan veya diğer bölge ülkelerinin üzerinden seyredeceği kaydedildi.

22:55 İsrail devlet televizyonu KANN, bugün akşam saatlerinde İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını bildirdi.

22:50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının netleşmesinden kısa süre önce yayımladığı açıklamasında İran'ın her türlü saldırısına hazırlıklı olduklarını ifade etti.

İran tehdit etmişti

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu ikisi general yedi kişi ölmüştü. Saldırının ardından İran, İsrail'e karşılık verileceğini bildirmişti. ABD ise İran'ı vurmakla tehdit etmişti.