Son dakika: İran karşı atağa geçti! Füzeler ateşlendi

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran füzeleri Hayfa'ya düştü

İran ordusu bu geceki saldırılarda özellikle Hayfa bölgesindeki enerji tesisleri ve donanmaya yöneik saldırılar gerçekleştirdi. Füzelerin isabet aldığı gözükürken kentin bir çok yerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail'de bir bina yıkıldı çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 3'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.