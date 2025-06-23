Son dakika: İran Katar'daki ABD üssünü vurdu, hava sahası kapatıldı,

ABD'nin İran'ın nükleer tesisine saldırmasının ardından bölgede gerilim arttı. İran misilleme olarak ABD'nin Katar'daki askeri üslerini vurdu.

Operasyonun adı: Beşaretü’l-Feth (Zaferin Müjdesi)

İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurdu.

ABD üssüne 6 füze atıldı

ABD basını ABD üssüne 6 tane füze atıldığını açıkladı. Katar'ın Başkenti Doha'da patlama sesleri yükseliyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi: ''kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı'' açıklamasında bulundu.

3 füze isabet etti

İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.Haberde, “Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti.” ifadesi kullanıldı.

ABD'li yetkili: Beyaz Saray durumdan haberdar

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.

İran: Saldırı Katar için bir tehlike oluşturmamakta

İran Ulusal Güvenlik Konseyi: ''Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.'' açıklaması yaptı.

ABD'nin en büyük üssü

ABD’nin Orta Doğu’daki tüm hava operasyonları için karargah olarak kullanılan El-Udaid Üssü, Doha’nın dışında yer alıyor ve burada aynı zamanda İngiliz askeri personeli de dönüşümlü olarak görev yapıyor.

ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor

ABD’nin Katar'daki Al-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu'daki en büyük üs olup, 8 bin personelle faaliyet gösteriyor. Orta Doğu genelinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği'nden sığınaklara gidin çağrısı

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri: Hava sahası kapatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı ise bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle ülke hava trafiğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Katar Savunma Bakanlığı ise İran'ın saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok açıklaması yaptı.

Katar'dan kınama: Misilleme hakkımızı saklı tutacağız

Katar yönetimi, “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı ve saldırıyı kınadı.

İran: Orantılı şekilde yanıt vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına orantılı şekilde yanıt vereceklerini açıkladı..Musevi, ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkenin üç noktasına saldırarak zarar verdiğini belirtti.

Bu saldırıya, zarar boyutu ne olursa olsun karşılık verileceğini ifade eden Musevi, Trump'ın bu eylemi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kurtarmak için yaptığını savundu. Musevi, ABD'nin saldırılarının büyük bir hata olduğunu ve sonuçları konusunda daha önce uyardıklarını vurguladı.