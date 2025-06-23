Son dakika: İran Katar'daki ABD üssünü vurdu, hava sahası kapatıldı, Katar'da patlama sesleri

ABD'nin İran'ın nükleer tesisine saldırmasının ardından bölgede gerilim arttı. İran misilleme olarak ABD'nin Katar'daki askeri üslerini vurdu.

ABD basını ABD üssüne 6 tane füze atıldığını açıkladı. Katar'ın Başkenti Doha'da patlama sesleri yükseliyor...

ABD'nin en büyük üssü

ABD’nin Orta Doğu’daki tüm hava operasyonları için karargah olarak kullanılan El-Udaid Üssü, Doha’nın dışında yer alıyor ve burada aynı zamanda İngiliz askeri personeli de dönüşümlü olarak görev yapıyor. El-Udaid Üssü ABD'nin en büyük üssü olarak biliniyor.

İran: Orantılı şekilde yanıt vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına orantılı şekilde yanıt vereceklerini açıkladı.. Musevi, ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkenin üç noktasına saldırarak zarar verdiğini belirtti. Bu saldırıya, zarar boyutu ne olursa olsun karşılık verileceğini ifade eden Musevi, Trump'ın bu eylemi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kurtarmak için yaptığını savundu. Musevi, ABD'nin saldırılarının büyük bir hata olduğunu ve sonuçları konusunda daha önce uyardıklarını vurguladı.