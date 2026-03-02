Son dakika... İran, Netanyahu'nun ofisini Hayber Şiken ile vurdu: Akıbeti bilinmiyor

Orta Doğu'da cumartesi sabahı patlak veren savaş 3. gününe girerken İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Saldırının İsrail'in çelik kubbe hava savunma sistemini delebilen Hayber Şiken füzeleri ile gerçekleştirildiği ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının da aynı saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Akıbeti bilinmiyor

Devrim Muhafızları, saldırının ardından Netanyahu'nun akıbetinin "belirsiz" olduğunu ifade ederken, açıklamada "Suçlu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi ve rejimin Hava Kuvvetleri komutanının bulunduğu yer, Hayber balistik füzeleriyle hedefli ve sürpriz saldırılara maruz kaldı" denildi.

Açıklama, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yoğunlaşan daha geniş kapsamlı çatışmaların ortasında geldi.