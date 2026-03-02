Son dakika... İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu

ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı başlattığı saldırıya füze ve İHA'larla karşılık veren İran, ABD ve İsrail müttefiklerinin meşru hedef haline geldiğini açıklamasının ardından Körfez ülkelere peş peşe saldırı düzenledi.

Körfez ülkeleri hava sahalarını kapatarak alarm durumuna geçerken bir saldırı daha yaşandı.

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi

İran, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi olan ve devlet petrol şirketi Saudi Aramco' tarafından işletilen Ras Tanura tesisini vurdu.

Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının kalbi olan, bu nedenle de hem güvenlik hem ekonomik açıdan büyük öneme sahip tesiste küçük çaplı yangın çıktığı ve kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ülkenin petrol ihracat merkezi olan ve her yıl milyonlarca varil ham petrol işleyebilen Ras Tanura'da hem rafineri hem de terminal faaliyetleri yürütülüyor. Tesis Körfez'den yapılan petrol ihracatında kritik rol oynuyor.