Son dakika... İran ve ABD geçici ateşkeste anlaştı

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Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran'ın ateşkes anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata vardığını ve tarafların müzakerelere devam edeceğini bildirdi. Kaynaklar, ateşkesin uzatılmasının kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılması için Washington ile Tahran'a ek süre sağlayacağını ifade etti.

İran'dan kara saldırısı iddialarına yanıt

Anlaşmaya ilişkin gelişmenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltması beklenirken, İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan da ABD'nin İran'a yönelik kara harekatı düzenleyeceği iddialarını değerlendirdi. Cavidan, söz konusu iddiaları "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Ateşkesin ne kadar uzatılacağı görüşülüyor

AA'ya bilgi veren ve arabuluculuk sürecine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, ABD ve İran'ın ateşkes süresinin uzatılmasına yönelik onaylarını arabuluculara ilettiğini aktardı. Kaynak, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle devam edeceğinin belirlenmesi için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

İslamabad Mutabakatı 17 Haziran'da imzalanmıştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi amacıyla Washington ve Tahran, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamıştı. Mutabakat kapsamında nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere süresi belirlenmişti.