Son dakika: İran, yeniden hava sahasını kapatıyor
Son dakika haberine göre Tahran yönetimi, İran üzerindeki orta ve batı hava sahasının yeniden uluslararası uçuşlara kapanacağını duyurdu.
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İran basınının, Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü’ne dayandırdığı habere göre, ülkenin orta ve batı bölgelerinde hava sahasının kısmen kapatıldığı bildirildi.
Yetkililer, kararın en erken perşembe gününe kadar yürürlükte kalacağını aktardı.
Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada İran ve İsrail arasında süren 12 günlük savaşın ardından barışı kutluyoruz mesajı yayımlandı.