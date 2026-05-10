Son dakika... İran'dan ABD'nin 14 maddelik barış teklifine cevap!

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Orta Doğu'daki gerilim İsrail basınında yer alan iddialarla yeniden yülseldi.

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusunda taviz verilmeyeceği güvencesi verdi.

İsrail müzakerelerin başarısız olacağı düşüncesiyle, İran'a yönelik yeni saldırılara hazırlık yaparken; İran ise ABD'nin bölgedeki üsleri ve savaş gemilerini hedef alabileceklerini açıklayarak sert mesajlar verdi. Askeri hazırlıkların sürdüğünü ve hedef listelerin güncellendiğini belirten Tahran yönetimi, müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini söyledi.

Tahran cevabını Washington'a iletti

Günün ilerleyen saatlerinde ise İran basını ABD'nin savaşı sonlandırmaya yönelik 14 maddelik teklifine ilişkin Tahran'ın cevabını Pakistan aracılığıyla Washington'a ilettiğini öne sürdü.

Cevaba ilişkin detay verilmeyen haberde "İran savaşı sona erdirmeyi amaçlayan son ABD teklifine verdiği cevabı, bugün Pakistanlı bir arabulucu aracılığıyla iletildi. Önerilen plana göre, müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirme konusuna odaklanacak" denildi.

Trump, İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yakında öğreneceğiz." açıklamasında bulunmuştu. İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini söyleyen Trump, İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını vurgulayarak, ona göre adımlarını atacaklarını ifade etmişti.

Teklifte ne var?

14 maddelik taslak anlaşma, İran'ın en az 12 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını ve nükleer silah geliştirmemesini öngörüyor. Buna karşılık ABD'nin yaptırımları kaldırması ve İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığını serbest bırakması planlanıyor.

Anlaşmadan sonraki 30 gün içinde, küresel petrol ve gaz arzı için kritik olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması hedefleniyor. Diplomasi trafiğinde Jared Kushner ve Steve Witkoff gibi isimlerin rol oynadığı belirtiliyor.

Ancak önemli anlaşmazlıklar sürüyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi “kırmızı çizgi” olarak görüyor ve nükleer haklarından vazgeçmek istemiyor. Tahran yönetimi ABD teklifine temkinli yaklaşırken, Benjamin Netanyahu tüm zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasında ısrar ediyor. İran'ın önceliğinin ise önce savaşın sona ermesi ve yaptırımların kaldırılması olduğu ifade ediliyor.