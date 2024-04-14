SON DAKİKA: İran'ın İsrail'e yönelik operasyona verdiği isim belli oldu: Hakiki Söz

İran 1 Nisan'dan Şam konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısına misilleme yaptı. İran hem insansız hava araçları hem de füzeleri İsrail'e ateşledi.

İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, İsrail’deki belirli noktaların insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, İsrail'e yönelik operasyona verilen isim de belli oldu: Hakiki Söz.

İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, ‘Hakiki Söz’ operasyonunun amacının İsrail’in suçlarına yönelik cezalandırmanın bir parçası olduğu belirtildi.