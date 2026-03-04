Son dakika! İran'ın savaş gemisine saldırı: 80 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait gemiye yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti. Bir çok mürettebatın da kayıp olduğu belirtildi.
ABD ve İran arasındaki savaş geniş bir bölgeye yayıldı. ABD donanmasına ait bir denizaltı, Sri Lanka açıklarında İran Donanmasına ait IRIS Dena fırkateynini hedef aldı. Torpido ile vurulan gemi battı.
Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, "IRIS Dena" adlı geminin Sri Lanka kıyılarında acil yardım sinyali gönderdikten sonra battığını söyledi. Hindistan donanmasının sosyal medya paylaşımına göre söz konusu gemi 17 Şubat'ta Hindistan'ın Visakhapatnam limanına uğrayarak Hindistan'da düzenlenen denizcilik etkinliklerine katılmıştı.Sri Lanka Donanması Sözcüsü Buddhika Sampath, Sri Lanka'nın güneybatısındaki Galle açıklarında yürütülen kurtarma çalışmalarında yaklaşık 180 mürettebattan en az 32 kişinin kurtarıldığını bildirdi.