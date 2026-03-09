Son dakika: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu! Mücteba Hamaney kimdir? İran'ın yeni lideri kim? Mücteba Hamaney kaç yaşında?

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

Devrim Muhafızları'ndan Mücteba Hamaney'e bağlılık açıklaması

İran Devrim Muhafızları, liderlik makamına seçildiği belirtilen Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını ilan ettiklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiği ifade edilen Mücteba Hamaney’e destek verildiği belirtildi. Açıklamada, “Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen Mücteba Hamaney’e saygımızı, sadakatimizi ve itaatimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hüseyni Hamaney, 8 Eylül 1969’da İran’ın Meşhed kentinde doğdu. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ikinci oğlu olan Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı.

Gençlik yıllarında, 1987-1988 döneminde İran-Irak Savaşı sırasında cephede görev yaptı. O dönemde birlikte görev yaptığı bazı isimler daha sonra İran’ın güvenlik ve istihbarat kurumlarında üst düzey görevlere yükseldi.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra ilahiyat alanında eğitim almaya başlayan Hamaney’in ilk hocaları arasında babası Ali Hamaney ile Mahmud Haşimi Şahrudi yer aldı. 1999 yılında din adamı olmak amacıyla Kum kentinde dini eğitimine devam etti.

Hiçbir zaman seçimlere katılmayan veya halk oylamasına sunulmayan Hamaney, buna rağmen uzun yıllar boyunca İran’daki dini liderin yakın çevresinde etkili isimlerden biri olarak gösterildi. Özellikle İran Devrim Muhafızları ile güçlü ilişkiler kurduğu sık sık dile getirildi.

56 yaşındaki Hamaney, halefiyet tartışmaları hakkında kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Bu durum İran’da hassas bir konu olarak görülüyor; çünkü onun dini lider olması bazı çevreler tarafından siyasi bir hanedanlık tartışmasını gündeme getirebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Kamuoyundan uzak bir profil çizen Hamaney, bugüne kadar geniş katılımlı dini dersler vermedi, cuma hutbeleri okumadı veya siyasi konuşmalar yapmadı. Bu nedenle birçok İranlı, yıllardır sistem içinde etkili bir isim olarak anılmasına rağmen onun sesini bile duymadığını ifade ediyor.