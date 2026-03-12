Son dakika... İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda öldürülen Ali Hamaney'in ardından İran'ın yeni dini lideri seçilen oğlu Mücteba Hamaney'den ilk açıklama geldi.

Resmi Telegram kanalından bir mesaj yayımlayan Mücteba Hamaney, "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

