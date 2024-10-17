Son Dakika: İsrail Dışişleri açıkladı: Hamas Lideri Yahya Sinvar öldürüldü!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.

Hamas kaynakları: Ölmüş olabileceğine dair işaretler var



Hamas kaynakları, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinden sonra örgütün başa geçmişti. Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci adamı olarak görülen Yahya Sinvar bunun öncesinde Hamas'ın Gazze başkanı olarak görev yapıyordu.

Gazze'nin Mısır'a bağlı olduğu dönemde, Han Yunus'ta doğan Yahya Sinvar, gözlerini bir mülteci kampında dünyaya açtı.

Ailesi 1948'deki Arap-İsrail savaşında Gazze Şeridi'ne sığınmıştı. Hayatını Gazze'de geçiren Sinvar, 1982 yılında tutuklandı. 6 yıl sonra iki İsrail askeri ve onlarla işbirliği yaptığından şüphelenilen dört Filistinlinin öldürülmesiyle suçlanarak tutuklandı.

Hapiste 22 yıl geçiren Sinvar, 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında serbest bırakıldı.