Son dakika! İsrail: Gazze işgalinin ikinci aşamasına geçildi

Son dakika haberine göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentinin işgali için ikinci aşamaya geçildiğin duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal için operasyonlarını genişletti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek, Gazze şehrinde incelemelerde bulundu.

Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz" dedi.

