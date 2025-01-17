Son dakika: İsrail güvenlik kabinesi ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan duyuruya göre, güvenlik kabinesi, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı kabul etti.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuk yaptığı dolaylı görüşmeler sonucunda, 15 Ocak'ta bir ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlandığını açıklayarak, bu ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağını ifade etmişti. Ancak dün İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerini geri çektiğini öne sürerek güvenlik kabinesi toplantısının ertelendiğini duyurmuştu. Bu sırada Hamas, anlaşmaya sadık kaldığını belirttiği açıklamasını yinelemiş, kararın İsrail tarafından beklendiği bir ortam oluşmuştu.