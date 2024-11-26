Son dakika: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlandı

ABD ve İsrail basını, Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkese onay verdiğini yazdı. Aktarılanlara göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerinin Şükran Günü'nden önce bir ateşkese varılması yönündeki baskılarına karşılık, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'daki çatışmaya son vermek için ateşkese açık olduğunu söyledi. İsrail basınında yer alan son dakika haberlerine göre, Lübnan'da ateşkes kararı verildi.

Netanyahu: Hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını belirterek, "Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık" dedi.

Blinken: Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti. Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.