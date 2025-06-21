Son Dakika: İsrail, İran'ın nükleer tesisini vurdu!

İsrail-İran çatışmasının 9. gününde karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, İran'ın en büyük nükleer tesisini vurdu.

İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'in ülkenin en büyük nükleer tesislerinden biri olan İsfahan nükleer tesisini vurduğunu bildirdi.

Ancak tehlikeli madde sızıntısı olmadığını da belirtildi.

İsrail ordusu ise İran'daki füze depolama ve fırlatma altyapı tesislerine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ne oldu?

İsrail, uzun süredir düşmanı olan İran'ın nükleer silah geliştirmenin eşiğinde olduğunu söyleyerek 13 Haziran'da İran'a saldırmaya başladı. Nükleer programının sadece barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü söyleyen İran, İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları ile misilleme yaptı.

ABD merkezli insan hakları örgütü İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre, İsrail'in hava saldırıları İran'da 639 kişinin ölümüne neden oldu. Ölenler arasında ordunun üst düzey yetkilileri ve 9 nükleer bilim insanı da bulunuyor.

Yetkililere göre, İsrail'de İran'ın füze saldırılarında 24 kişi öldü.