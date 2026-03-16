Son dakika... İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurması işe başlayan savaş karşılıklı saldırılarla büyüyor. İran, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerini hedef alırken, İsrail de 2 Mart'ta Lübnan'dan füze atıldığını iddia ederek ülkenin kuzeyine saldırı başlatmıştı.

Kara harekatı başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yeni açıklamada Lübnan'a kara harekatı başlatıldığı, harekatın "kısıtlı ve hedefli" olacağı bildirildi. Açıklamada, "IDF, Lübnan'ın güneyindeki önemli Hizbullah noktalarına yönelik kısıtı ve hedefli kara operasyonlarına başladı" denildi.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların, 21-22 Mayıs'taki "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceği mesajını verirken İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

Haberde yedek askerlerin göreve çağrıldığı, İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilirken, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ve tampon bölge oluşturmaya çalışacağı kaydedildi.

450 bin yedek asker göreve

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre de İsrail ordusu, Lübnan'a kara saldırılarının genişletilmesi için 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

Hizbullah, 15 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail askerleri ile askeri araçları ve birlikleri hedef aldıklarını duyurmuş, Lübnan'ın İsrail sınır hattındaki Adise beldesinin 3 farklı noktasında İsrail askerleri ve askeri araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Hizbullah saldırıda İsrail'in kuzeyindeki Yuval yerleşim yeri, Ma'alot-Tarshiha'daki hava savunma sistemleri, Nehariye kenti, Krayot kentindeki gelişmiş hava savunma sistemlerinin, Tel Aviv'in güneyindeki Palmachim Hava Üssü'nün, Lübnan'ın İsrail sınırındaki Meys el-Cebel beldesi karşısında bulunan İsrail askerlerinin ve Taybe beldesinde İsrail ordusuna ait Merkava tankının vurulduğunu bildirmişti.